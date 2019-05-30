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Экономика

Глеб Никитин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

05 июня 2019 09:47  [226] Экономика

Фото: с сайта форума

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который стартует 6 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках этого форума планируется подписание соглашений: с правительством Республики Саха – по передаче опыта региональной программы "Команда Правительства", ПАО "Мегафон" - в целях развития услуг связи в регионе, с Банком ВТБ - по реализации проекта общественного велопроката "Велобайк", с государственной корпорацией "ВЭБ.РФ" - по проведению  совместной деятельности по модернизации существующей трамвайной сети и строительству новых трамвайных линий на территории Нижегородской агломерации; обновлению парков автобусов и трамваев с использованием лизингового механизма, а также строительству набережных Волги и Оки в черте Нижнего Новгорода.

Правительство Нижегородской области в рамках выставочной экспозиции представит перспективные проекты по формированию современного облика территорий, направленные на формирование комфортной городской среды и повышение уровня экологической безопасности региона.

В рамках так называемого "нулевого" дня форума 5 июня Глеб Никитин в качестве руководителя рабочей группы по экологии Госсовета РФ выступит модератором панельной сессии "Законодательное регулирование сферы обращение с отходами".

Форум проходит ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.

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