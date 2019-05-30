Руководство "Новинок" публично извинилось перед фондом "СТЭП" за отказ размещать детей с ВИЧ Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор спортивной деревни "Новинки" Алексей Шарков на брифинге в региональном управлении Роспотребнадзора 5 июня 2019 года публично извинился перед фондом "СТЭП" за отказ размещать детей с ВИЧ. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" присутствовавший на мероприятии.

Брифинг состоялся после совещания между сторонами конфликта, где обсуждалась данная ситуация.

"Мы постарались найти общий знаменатель, который урегулирует этот конфликт. Нам важно, что нас услышали. Извинений руководства достаточно. Мы также видим путь решения в обучении и дальнейшей работе с коллективом", – подвела итог совещания директор фонда "СТЭП" Ольга Кузьмичева.

Кроме того, Алексей Шарков заявил, что его турбаза готова принимать ВИЧ-положительных постояльцев, в том числе подопечных фонда "СТЭП". Однако, Ольга Кузьмичева заявила, что вряд ли родители инфицированных детей пойдут на это после сложившегося инцидента.

Напомним, администрация спортивной деревни "Новинки" отказала в размещении 30 ВИЧ-положительным детям и 20 взрослым, которые должны были приехать туда на три дня в рамках летнего лагеря.

По словам Алексея Шаркова, решение об отказе в размещении детям фонда "СТЭП" было принято администратором без согласования вопроса с руководством.

"Все решилось на промежуточной фазе", - сказал он.

При этом Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области возбудило уголовное дело в отношении спортивной деревни "Новинки".

"Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, нуждающихся в социальной поддержке общества и государства", - пояснила руководитель пресс-службы СУ СК по Нижегородской области Юлия Склярова.

Директору фонда "СПИД.Центр" Антону Красовскому, которой тоже присутствовал на совещании, это показалось слишком суровым.

"В стране где дико трудно вести собственный бизнес, прессовать людей, которые занимаются социально-ответственными делами нельзя. Я считаю, что в этой ситуации подключать Следственный комитет и полицию было неправильно. Это социальный конфликт, который основан на том, что люди чего-то не знают. Они имеют на это право. Если люди этого не знают, они боятся", - отметил он.

В настоящий момент фонд "СТЭП" уже нашел другую базу для проведения мероприятий.

Для работников спортивной деревни "Новинки" сегодня будет организован семинар, на котором врачи ГБУЗНО "НОЦ СПИД" расскажут о ВИЧ-инфекции.

"Если в 90-е годы рекламная кампания была выстроена на том, что ВИЧ – это смерть, то сейчас мы кардинально меняем концепцию. Мы находим и показываем миру обычных людей с ВИЧ статусом – какие они успешные. Я считаю, что таким образом можно будет преломить страх перед ними. Если люди принимают таблетки, у них вирусная нагрузка снижается. Они становятся незаразными, могут спокойно жить и рожать детей", - пояснил главный врач "НОЦ СПИД" Соломон Апоян.

В качестве примера подобной работы он назвал выставку художницы с открытым ВИЧ-статусом Натальи Косыревой, которая открылась в выставочном зале Автозаводского районе.