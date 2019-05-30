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Общество

Началось возведение пристроя детского сада №469 в Нижнем Новгороде

05 июня 2019 14:59  [86] Общество

Подрядчик приступил к строительству отдельностоящего пристроя детского сада №469, расположенного на ул. Германа Лопатина в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя главы Нижнего Новгорода Леонида Самухина.

Он пояснил, что муниципальный контракт на строительство корпуса МБДОУ "Детский сад № 469" заключен с ООО "Инвестстройгрупп". На сегодняшний день подрядной организацией выполняются подготовительные работы.

"В соответствии с разработанной проектной документацией на существующем земельном участке предусмотрено размещение отдельно стоящего здания для размещения четырех ясельных групп для 15 воспитанников каждая. Проект предусматривает обустройство хозяйственной и игровой зоны, четыре площадки для групповых занятий и две физкультурных площадки",- сказал Леонид Самухин.

Здание будет одноэтажным с подвальным помещением. В нем предусмотрены пищеблок, медицинский блок, методический кабинет и другие вспомогательные помещения.

"На групповых площадках для детей до 3-х лет и физкультурных площадках предусмотрено покрытие из резиновой плитки, покрытие площадок для групповых занятий для детей от 3-х до 7-ми лет – газон",- добавил Леонид Самухин.

По информации департамента строительства и капитального ремонта городской администрации, после завершения строительства здания предусмотрено устройство асфальтированных проездов, тротуаров и отмосток, озеленение территории в виде посадки газона, кустарников и деревьев, установка малых архитектурных форм и переносных изделий.

Ранее глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил о том, что ведутся конкурсные процедуры на строительство девяти пристроев к уже существующим детским садам, в каждом из которых будет по 60 ясельных мест.

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