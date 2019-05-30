Нижегородская область привлекла iCluster для развития платформы HiBrain Бизнес

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов и директор УК iCluster Марат Мухарьямов подписали соглашение о сотрудничестве при развитии платформы обучения и трудоустройства IT-специалистов HiBrain. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Подписание состоялось на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 6 июня 2019 года.

iCluster - это некоммерческая ассоциация, созданная для взаимодействия между корпорациями, средним ИТ-бизнесом, ИТ-стартапами и командами разработчиков. Соглашение, подписанное на форуме, предусматривает сотрудничество с HiBrain - цифровой платформы дополнительного ИТ образования, объединяющая ВУЗы, нижегородские IT-компании и органы государственной власти.

Целью создания платформы HiBrain является удовлетворение растущего спроса на высококвалифицированные IT-кадры в регионе. Платформа предназначена для выстраивания взаимодействия между слушателями курсов дополнительного образования в сфере информационных технологий, вузами и другими образовательными площадками, а также IT- компаниями.

"Партнерами проекта уже сейчас стали шесть вузов Нижнего Новгорода и 14 IT- компаний. Мы со своей стороны рассчитываем привлечь к этому проекту и столичные вузы. На данный момент на платформе зарегистрировано порядка 200 человек, которые хотят пройти стажировку и прослушать образовательные программы", - отметил Игорь Носов.

На стенде Нижегородской области iCluster также представил гостям и участникам форума IT-проекты нижегородских компаний: "Платформа строительных сервисов", пакет офисного ПО "Р7-офис" и решение "timebook" для контроля и учета рабочего времени.

"Наше участие в ПМЭФ и подписание с Нижегородской областью соглашения о развитии платформы HiBrain подчеркивает приоритет правительства региона на развитии цифровой экономики", - сказал Марат Мухарьямов.

"Представленные на ПМЭФ IT-проекты являются уникальными и полностью нижегородскими продуктами. Разработка и реализация таких проектов позволит существенно улучшить инвестиционную привлекательность Нижегородского региона для международного и российского бизнеса", - отметил он, добавив, что Нижегородская область входит в Топ-3 регионов России по экспортной выручке ИТ-компаний и стоит на первом месте по количеству ИТ-специалистов на душу населения в РФ.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что региональные вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году. Он пояснил, что в области сосредоточено свыше 700 компаний IT-профиля, работает более 24 тысяч IT-специалистов, ежегодно из вузов выпускается порядка 1,6 тысяч человек.