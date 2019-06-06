"Т Плюс" открыла в Кстове Нижегородской области новую детскую площадку Общество

Фото: Т Плюс

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" открыла новую детскую площадку в Кстове Нижегородской области 6 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Современный детский городок построен между домами №7 и №9 по улице Парковой в рамках межрегионального проекта "Территория детства с "Т Плюс"". Он включает в себя игровой и спортивный комплексы, качалку-балансир, качели и песочный дворик.

"Энергетики работают, чтобы люди в городе бесперебойно получали свет и тепло. Мы стремимся сделать жизнь горожан максимально комфортной, ради этого и реализуются такие социальные проекты. Ребята из близлежащих домов смогут проводить на ней время с пользой и удовольствием", – сказал директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

Место установки площадки было выбрано совместно с администрацией Кстовского района. Оборудование площадки полностью соответствует стандартам и параметрам безопасности.

"Появление благодаря компании "Т Плюс" новых детских площадок – отличный пример социального партнерства. Они очень нужны нашим маленьким горожанам, и мы рассчитываем на продолжение сотрудничества", – отметил глава администрации Кстовского района Виталий Ковалев.

Межрегиональный проект "Территория детства с Т Плюс" реализуется второй год. В 2018 году "Т Плюс" установила в Кстове четыре детские площадки на проспекте Капитана Рачкова, улице Театральной и в 3-м микрорайоне, а также два комплекса воркаутов на улице Жуковского и в парке "Юбилейный". Еще одна детская площадка в рамках проекта была открыта в Дзержинске.