"Нижний Новгород на четыре дня станет сценой для самого веселого и самого сложного театрального жанра–импровизации", - Дмитрий Барыкин Культура и отдых

"Нижний Новгород на четыре дня станет сценой для самого веселого и самого сложного театрального жанра – импровизации", - сказал о возрождение театрального фестиваля "Весёлая коза" председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Об этом сообщает пресс-служба Думы.

Напомним, фестиваль-конкурс театральных капустников "Веселая коза. Перезагрузка" спустя 6 лет вернулся в Нижний Новгород. Он пройдет с 14 по 17 июня 2019 года.

Впервые фестиваль прошел в Нижнем Новгороде в 1993 году. В 2013 году его история прервалась. Сейчас Нижегородское отделение Союза театральных деятелей РФ возрождает фестиваль. В этом году он пройдет в другом формате и с новым названием.

В нем примут участие признанные мастера актерской импровизации. На фестивале будут организованы несколько творческих лабораторий от мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидается сольный концерт члена жюри фестиваля, актера и музыканта, лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева. Завершится насыщенная четырехдневная программа гала-концертом лауреатов фестиваля на сцене Театра юного зрителя.

Ожидается, что мероприятие соберет молодое поколение актеров до 35 лет и привлечет, прежде всего, молодую аудиторию.

Главным спонсором фестиваля выступил председатель Гордумы Нижнего Новгорода, генеральный директор ПАО "Завод Красный Якорь" Дмитрий Барыкин.

"Шестилетний перерыв – это недопустимо долгая пауза для доброй традиции нашего города. Рад, что в этом году удалось возродить "Весёлую козу", и Нижний Новгород на четыре дня станет сценой для самого веселого и самого сложного театрального жанра – импровизации. Хотелось бы, чтобы наш летний теплый город стал фестивальным, интересным и ярким. Я приглашаю всех нижегородцев и гостей стать зрителями и поклонниками "Веселой козы". Для этого даже не обязательно сидеть в зале с биноклем. 16 июня, в воскресный вечер, на Театральной площади состоится концерт участников фестиваля на открытой сцене", – рассказал о событии Дмитрий Барыкин.