Около 250 млн рублей из бюджета Нижегородской области будет направлено на реализацию проектов местных инициатив Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Около 250 млн рублей из бюджета Нижегородской области будет направлено на реализацию проектов местных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заседание комиссии по проведению конкурсного отбора программ развития территорий муниципальных образований Нижегородской области, основанных на местных инициативах состоялось 4 июня 2019 года.

Напомним, проект по поддержке местных инициатив реализуется на территории региона седьмой год и направлен на активизацию участия населения в решении местных проблем, повышение открытости органов управления и доверия населения к власти всех уровней и эффективности использования бюджетных средств.

Участие в конкурсе приняли все муниципальные районы и городские округа Нижегородской области. Всего в конкурсном отборе участвовали 599 заявок на общую сумму субсидии 364,11 млн рублей.

По итогам конкурсного отбора конкурсной комиссией победителями признаны 442 программы (74% от участвовавших в конкурсе) общей стоимостью около 488 млн рублей. На их реализацию из областного бюджета будет выделено около 250 млн рублей, т.е. 51,23%.

В рамках проекта в 2019 году будут отремонтированы автомобильные дороги, благоустроены места захоронений, отремонтированы объекты водоснабжения, благоустроены дворовые территории, тротуары, построены детские площадки, отремонтированы объекты уличного освещения, обустроены места массового отдыха населения, объекты физической культуры и массового спорта и другие. Всего за период с 2013 по 2018 год на территории региона успешно реализованы более 1700 программ.

"Жители Нижегородской области сами определяют проект, который необходимо реализовать на их территории. Определяются приоритетные для поселения проблемы, из них выбирается одна наиболее важная. Проект поддержки местных инициатив - это реализация задачи, которую обозначил президент России Владимир Путин: именно население должно участвовать в решениях, принимаемых органами местного самоуправления", — сказал министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Роман Любарский.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин неоднократно отмечал, что программа поддержки местных инициатив - очень важный проект, который позволяет слышать мнение жителей региона.

"Программа поддержки местных инициатив – хороший механизм, который помогает делать жизнь людей в районах комфортнее. При этом важно, что жители принимают в этом самое активное участие, вкладывают в проект свои средства, усилия, идеи. Пять лет назад, когда проект только начинался, его участниками были пять пилотных районов, сегодня - все районы области. А это значит, что программа в Нижегородской области успешно работает", - сказал он.

СПРАВКА:

Суть проекта — поддержка на конкурсной основе инициатив, подготовленных и осуществляемых при широком участии и софинансировании со стороны населения.

Максимально возможное количество представляемых проектов от одного сельского, городского поселения муниципального района, от одного административно-территориального образования городского округа - не более четырех, от городских округов (город Арзамас, город Дзержинск, город Первомайск, город Саров) - не более восьми.

Максимальный размер субсидии, указанный в заявках одного сельского, городского поселения муниципального района, одного административно-территориального образования городского округа – 2 млн рублей, городских округов (город Арзамас, город Дзержинск, город Первомайск, город Саров) – не более 8 млн рублей. При этом размер субсидии на одну заявку не может превышать 2 млн рублей.