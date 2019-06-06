Резной наличник из Нижнего Новгорода – символ сохранения ОКН - покрасили на ПМЭФ-2019 известные политики и деятели культуры Общество

Фото: Александр Воложанин

Резной наличник из Нижнего Новгорода – символ сохранения ОКН - покрасили на ПМЭФ-2019 известные политики, деятели науки и культуры, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Наличник был привезен из Нижнего Новгорода с выявленного объекта культурного наследия. Этот дом расположен по адресу улица Новая, 22 в районе церкви Трех Святителей областного центре. После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.

За два дня работы стенда региона на Петербургском международном экономическом форуме уже более 20 гостей ПМЭФ-2019 стали участниками акции по покраске резного наличника с одного из реконструируемы объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде. Участие в акции приняли: полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, президент Российской академии наук Александр Сергеев, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Республики Саха Айсен Николаев, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, председатель Правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов и другие.

В ходе акции участники обратили внимание на важность сохранения культурных объектов и редевелопмента исторических территорий.

Основная тема стенда нижегородского региона на ПМЭФ-2019 - "Новое городское пространство". По словам нижегородского губернатора, регион поставил перед собой задачу редевелопмента исторических территорий и восстановления объектов культурного наследия.

"У нас достаточно объектов, которые нужно сохранять, реставрировать. Уже удалось добиться выделения средств из федерального бюджета на реконструкцию 73 исторических зданий. Это важный шаг в подготовке к 800-летию", - подчеркнул в заключение Глеб Никитин.

Напомним, что 5 июня глава региона Глеб Никитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) совместно с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного объекта культурного наследия.

Как сообщалось ранее, в Нижнем Новгороде 1 июня стартовал фестиваль "Том Сойер Фест", планируется, что в рамках фестиваля волонтеры за лето отремонтируют три старинных дома.

СПРАВКА:

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.