Следователи организовали проверку по факту исчезновения 14-летней Алены Якимовой Происшествия

Фото: ПСО Волонтер НН

Следственный отдел по городу Кстово СУ СК по Нижегородской области организовал доследственную проверку по факту исчезновения 14-летней Алены Якимовой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, школьница ранним утром 5 июня ушла из СНТ "Весна", расположенного в Кстовском районе Нижегородской области, и пропала. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

По предварительным данным, пропавшая девочка приехала в садовое товарищество вместе с матерью. Там они поссорилась и, взяв с собой личные вещи, рюкзак и еду, Алена ушла с территории СНТ.

Отмечается, что ранее она неоднократно уходила из дома. Каждый раз ее возвращали сотрудники полиции.

Приметы пропавшей: рост 162 см, среднее телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Девочка была одета в белую кофту, синие рваные джинсы и белые кроссовки. При себе она имела черный рюкзак с цветочным принтом.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавшей, следователи просят звонить по телефону: 8920 069 51 90.