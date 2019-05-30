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Происшествия

Школьница ранним утром ушла из СНТ в Кстовском районе Нижегородской области и не вернулась

06 июня 2019 10:41  [74] Происшествия

Фото: ПСО Волонтер НН

Школьница ранним утром ушла из СНТ в Кстовском районе Нижегородской области и не вернулась. Об этом сообщает ПСО "Волонтер".

Согласно информации, около 4 утра 5 июня 14-летняя Алена Якимова ушла с дачного участка в СНТ "Весна". Больше ее никто не видел.

Приметы пропавшей: рост 162 см, среднее телосложение, короткие темные волосы и карие глаза. Девочка нуждается в медицинской помощи.

Алена Якимова была одета в белую кофту, синие рваные джинсы и белые кроссовки. При себе она имела черный рюкзак с цветочным принтом.

Всех, кто имеет информацию о местонахождении пропавших, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 (831) 291-51-51 (волонтеры), 102 (полиция).

Напомним, 1 августа 2018 года 13-летняя Маша Ложкарева уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок Кстовского района и после этого не выходила на связь.

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