Объем производства рыбы в Нижегородской области достигнет 500 тонн к концу 2019 года Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Объем производства рыбы в Нижегородской области планируется увеличить на 8%. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на Глеба Никитина.

К концу 2019 года объем производства достигнет 500 тонн. В частности, увеличится производство карпа, белого амура и клариевого сома.

"Субсидии рыбхозам предоставляются при условии увеличения объемов производства. В 2018 году рыбхозы – получатели субсидий произвели 465 тонн", - сообщил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что программа "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области" продлена до 2021 года и рассчитана на то, что к концу 2021 года объем производства товарной рыбы составит 557 тонн в год. Это позволит сделать рыбные продукты более доступными для нижегородцев и сдержать рост цен на них.

По областной программе субсидии предоставляются на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал. В 2019 году заключено 15 соглашений о предоставлении субсидий с восьми рыбоводными хозяйствами. С начала 2019 года предприятиям выплатили 2,7 млн рублей.

Руководитель комитетом госохотнадзора Николай Бондаренко добавил, что сейчас рыбхозы закупили 13,4 тонны корма и 26,3 тонны малька, в том числе 25,6 тонны карпа, 0,3 тонны амура и 0,4 тонны клариевого сома.

Николай Бондаренко пояснил, что финансовая поддержка, оказанная в 2018 году, позволила не только остановить спад производства товарной рыбы, но и дала возможность некоторым рыбхозам расширить свое производство.

"Например, в регионе появилось несколько предприятий по выращиванию клариевого сома, на одном из них даже запустили цех по переработке рыбы, а это означает, что экзотическую рыбу больше не нужно привозить из других регионов", - сказал Николай Бондаренко.

Напомним, Глеб Никитин утвердил госпрограмму "Развитие товарной аквакультуры Нижегородской области" с 2018 по 2020 годы в феврале прошого года. В течение трех лет из регионального бюджета будет выделено более 60 млн руб. на развитие рыбоводческих хозяйств.

В рамках госпрограммы нижегородские рыбоводы получают субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочный материал, субсидии на погашение части процентной ставки по кредитам и оплату повышения квалификации рыбоводов.