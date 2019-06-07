Сотрудники АПЗ выступили на региональном бизнес-форуме "Битва за эффективность-2019" Бизнес

Фото: Александр Барыкин

Сотрудники Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина выступили на региональном бизнес-форуме "Битва за эффективность-2019", который прошел на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Главная цель форума - распространение лучших практик повышения эффективности бизнеса в Нижегородской области. В нем приняли участие руководители предприятий и компаний региона, владельцы бизнеса и представители делового сообщества.

Во вступительной части встречи председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма областного Законодательного собрания Олег Лавричев рассказал о реализации государственной политики поддержки повышения производительности труда. По данным за 2017 год, страны Организации экономического сотрудничества и развития оказались в разы производительнее России.

"Чрезвычайно низкая производительность труда и отсутствие прогресса в этой сфере делает российскую экономику неконкурентоспособной. Для решения этой проблемы в Нижегородской области в конце 2017 года был разработан приоритетный проект по повышению производительности труда, который в конце 2018 года перерос в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости"", – сказал Олег Лавричев.

С 2018 года в Нижегородской области функционирует Региональный центр компетенций по повышению производительности труда, объединенный проектный офис правительства области и госкорпорации "Росатом", главной задачей которых является поддержка предприятий, планирующих внедрение бережливых технологий в производство.

"В 2018-м в этой программе участвовало 18 предприятий. В текущем году планируется привлечение еще около 40 организаций обрабатывающих отраслей промышленности, а к 2024-му – не менее 212. Мы рассчитываем, что с учетом накопленного этими предприятиями опыта к 2024 году нам удастся выполнить поставленную в майском Указе президента задачу по росту производительности труда в промышленности на 5% в год", – подчеркнул Олег Лавричев.

Также он напомнил присутствующим, какие виды поддержки получают нижегородские предприятия, подчеркнув, что главное, без чего не смогут быть достигнуты показатели эффективности от реализации данного нацпроекта, – это готовность руководителей предприятий участвовать в нем.

Арзамасский приборостроительный завод в числе первых 18 предприятий вошел в областную программу по повышению производительности труда.

"Управление основными бизнес-процессами позволило нам оцифровать их, начиная от маркетинга и заканчивая сервисом. Мы получили мониторинг и анализ на независимой основе. Со стороны ответственных стали появляться вопросы и даже претензии касательно полученных показателей. В процессе консультирования люди стали понимать причины проблем, улучшать свои рабочие места и достигать лучших результатов. Это самый большой плюс, к которому мы пришли, начав заниматься оцифровыванием процессов деятельности предприятия по разным направлениям", - сообщила советник генерального директора АПЗ по вопросам экономики, управления издержками и ценообразования Ирина Гусева.

Напомним, ранее Олег Лавричев заявлял, что нижегородские механизмы стимулирования экономики дают свой положительный результат.