Более двух тысяч нижегородцев подписали петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина Общество

Более двух тысяч нижегородцев подписали петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина. Информация об этом размещена на платформе Change.org.

"Выделенные полосы для автобусов – это настоящая мечта для пассажиров общественного транспорта и страшный сон для автомобилистов", - говорится в петиции.

Ее автор Анастасия Мокрецова намерена с просьбой ликвидировать выделенную полосу обратиться к администрации города.

"Сейчас стало просто невозможно нормально доезжать на работу! Например, из Новинок добираемся на машине за 45 мин (раньше 20 мин.), а с Ближнего Борисово - 1 ч.10 мин. (вместо 25 мин. как раньше на машине). Расстояние до Нитела (место работы) от Новинок - 12 км, Ближнее Борисово - 9 км", - пояснила свои претензии автор.

Она добавила, что машина для нее не роскошь, а средство передвижения. На автобусе до своего места работы она может добраться только с пересадкой. В пригороде, по ее словам, работы нет. Да и детей в детские сады и школы жители сельской местности возят в Нижний Новгород.

"Дорога из трехполосной превратилась в двухполосную, а по ней в город едет огромное количество машин. В связи с этим, просим убрать выделенную полосу на участке от Щербинок-2 до пл. Жукова!", - резюмировала Анастасия Мокрецова.

Напомним, первую выделенную полосу для движения общественного транспорта в Нижнем Новгороде открыли 1 июня.

Напомним также, что в конце апреля на пл. Революции в Нижнем Новгороде создали выделенную полосу для остановки общественного транспорта. Это произошло после обращений жителей города, которые жаловались, что крайнюю полосу у остановочного павильона занимали таксисты и блокировали подъезд для общественного транспорта, а водители маршруток, по словам нижегородцев, нарушали правила перевозок, высаживая пассажиров вне зоны остановки.