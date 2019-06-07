Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019 Общество

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и губернатор Кировской области Игорь Васильев приняли участие в акции по покраске резного наличника одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" домов - д.22а по ул.Новая. Это выявленный объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трех Святителей. После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.

Напомним, Константин Эрнст и Тина Канделаки также приняли участие в покраске резного наличника в рамках ПМЭФ-2019.