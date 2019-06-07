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Общество

Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019

07 июня 2019 15:37  [52] Общество

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и губернатор Кировской области Игорь Васильев приняли участие в акции по покраске резного наличника одного из реконструируемых в рамках фестиваля "Том Сойер Фест - Нижний Новгород" домов - д.22а по ул.Новая. Это выявленный объект культурного наследия, расположенный в районе церкви Трех Святителей. После форума наличник будет перевезен обратно в Нижний Новгород.

Напомним, Константин Эрнст и Тина Канделаки также приняли участие в покраске резного наличника в рамках ПМЭФ-2019.

Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019
Денис Паслер и Игорь Васильев присоединились к покраске наличника нижегородского ОКН в рамках ПМЭФ-2019

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