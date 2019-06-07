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Общество

"Надо пересаживаться на общественный транспорт", - Иван Сергеев

07 июня 2019 16:18  [11] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

"Надо пересаживаться на общественный транспорт, особенно тем, кому автомобиль не нужен в течение рабочего дня", - заявил руководитель благотворительного фонда СТОПДТП, член общественной палаты Нижнего Новгорода Иван Сергеев, комментируя создание выделенной полосы для автобусов на пр. Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сейчас мы видим положительную динамику: появляются эксперименты, их не надо бояться, потому что моделирование не всегда даст 100% верный результат. Приоритет должен со временем отдаваться общественному транспорту, расширение дорог – это тупиковый путь, как показывает мировая практика. Даже если будет четыре полосы или пять, все они также будут забиты автомобилями", - сказал Иван Сергеев.

По его словам, исследование фонда показало, что порядка 50% автомобилистов машиной в течение дня не пользуются.

"Конечно, без выделенной полосы общественный транспорт не имеет никакого приоритета, и в автомобиле стоять в пробке гораздо комфортнее, чем в автобусе. Но при выделенной полосе общественный транспорт движется гораздо быстрее и предоставляет разные варианты перемещения. Например, сейчас жители Щербинок могут по выделенке доехать до Мызы, пересесть там на трамвай и добраться до центра. Я знаю много людей, кто и раньше так ездил, сейчас им стало намного удобнее. В центре города на Лядова пробок стало меньше. Это тоже плюс. В целом, я считаю, что транспортные потоки имею свойство перераспределяться: кто-то начнет раньше выезжать, кто-то пересядет на общественный транспорт, и всё придет в норму", - добавил он.

Напомним, более двух тысяч нижегородцев подписали петицию о ликвидации выделенной полосы на пр. Гагарина.

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