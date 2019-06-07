Нижегородские депутаты взяли под контроль ход капитального ремонта в школе №123 Ленинского района Общество

Участники выездного заседания Фото: Нижегородская дума

Постоянная комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре провела выездное заседание на объектах социальной сферы 7 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода.

Участники заседания оценили ход капитального ремонта в школе №123 на улице Дружбы в Ленинском районе и строительство нового объекта – детского сада в микрорайоне Мещерское озеро в границах улиц Волжская набережная, инженера Бетанкура и Карла Маркса в Канавинском районе.

Напомним, на проведение работ в школе № 123 выделены средства областного бюджета в сумме 114 млн рублей. В здании 1940 года постройки было холодно, не хватало санузлов, протекала крыша, около 200 детей учились во вторую смену.

В настоящее время там идут ремонтные работы, 842 учащихся распределены по трем школам: 1-й класс — в лицее № 180, со 2-го по 4-й — в школе № 99, с 5-го по 11-й классы — в школе № 182. В ходе реконструкции школа получит дополнительные помещения: появятся четыре дополнительных класса, новый кабинет робототехники, современные раздевалки и душевые в спортзале.

Директор департамента строительства и капитального ремонта Павел Саватеев пояснил депутатам, что проектный институт некачественно выполнил свою работу – не внес в проект некоторые виды работ, из-за чего подрядчик не мог получить средства за их выполнение.

"У подрядчика образовался финансовый провал. По поручению главы города Нижнего Новгорода УКС урегулировал все эти вопросы, проанализировал проект, и сейчас совместно с заказчиком и подрядчиком мы "дожимаем" проектировщика, который, кстати, получил штрафы за некачественное исполнение своих обязательств"– рассказал директор департамента.

Как отметил Саватеев, в настоящее время все формальности устранены. Подрядчику дано поручение к осенним каникулам закончить работы по капитальному ремонту школы. Еженедельно на объекте проводятся совещания с участием директора департамента и директора УКСА.

"Меня немного огорчили темпы работ и количество людей на стройплощадке. Думаю, что подрядчик, который ведет здесь работы, сделает выводы из сегодняшнего разговора, увеличит количество людей, и поставленную перед ним задачу выполнит. Как нам пояснили, с финансированием вопрос решен, вопросы по проекту сняты. Осталось организовать работу", - отметил депутат Вячеслав Растеряев..

"Уже на следующей неделе подрядчик увеличивает количество работающих на объекте до 60 человек, еще через неделю 30 человек добавляется. По мере наращивания фронта работ, сюда будут возвращаться субподрядные организации, которым пришлось уйти во время вынужденного простоя. Рассчитываем, что через месяц работа здесь будет организована в две смены", - пояснил Павел Саватеев.

По итогам осмотра школы Андрей Дранишников заявил, что депутаты возьмут ход ремонтных работ в школе на особый контроль.

"Время, которое было потеряно на переделку проекта, отодвигает планы, поэтому сдать школу к 1 сентября не получится. Но, на мой взгляд, лучше сделать качественно и добротно, чтобы все работы были выполнены с соблюдением нормативов. Мы будем все лето, а это горячий период ремонтных и строительных работ в городе, раз в две недели сюда выезжать и контролировать ход работ", - отметил председатель комиссии.

Кроме этого, депутаты побывали на стройплощадке нового трехэтажного детского сада в микрорайоне Мещерское озеро, рассчитанного на 320 мест. В детском саду планируется открыть 14 групп: 4 группы для детей от 1 до 3 лет и 10 групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Стоимость строительных работ составляет 265 млн рублей. Заказчиком работ является "МКУ Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода".

Как пояснил депутатам заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид Самухин, после заключения контракта в течение месяца осуществлялась завозка материалов на стройплощадку.

"Основные несущие конструкции на объекте – железобетон. После возведения конструкций начнется полноценная отделка. Работы пойдут уже намного быстрее, технологичнее и эффективнее по срокам производства", - добавил Леонид Самухин.

Андрей Дранишников организацией работ, культурой производства и выполнением графика работ остался доволен.

"Проект очень интересный: предусмотрены и спортплощадки на территории, что для детсадов - новый шаг вперед. Но самое главное, что здесь ответственный подрядчик. Срывов по срокам нет, все в графике. Видно, что на объекте большое количество людей работает, поэтому за этот объект можно быть спокойным. Детский сад запланирован к сдаче в декабре", - заявил он.