Тина Канделаки и Константин Эрнст приняли участие в покраске наличника нижегородского ОКН Общество

Журналист и генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 7 июня приняли участие в покраске наличника нижегородского ОКН. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

За три дня работы стенда Нижегородской области на Петербургском международном экономическом форуме уже около 40 гостей ПМЭФ-2019 приняли участие в акции по покраске резного наличника с одного из реконструируемых домов Нижнего Новгорода — д.22а по ул. Новая, которому более 170 лет.

В числе участников акции нижегородского региона: полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, президент Российской академии наук Александр Сергеев, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Республики Саха Айсен Николаев, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Кировской области Игорь Васильев, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и многие другие.

Напомним, старт акции 5 июня дал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

К концу форума образец деревянного зодчества будет полностью обновлен и специальным транспортом отправлен домой в Нижний Новгород, где снова будет установлен на доме №22а по улице Новой. В настоящее время эта постройка реконструируется в Нижнем Новгороде в рамках фестиваля "Том Сойер Фест".

Фестиваль "Том Сойер Фест" проходит в Нижнем Новгороде с 1 июня по 31 августа. Для проведения ремонтных работ нижегородцы в 2019 году выбрали три жилых дома в центре столицы Приволжья: ул. Новая, 22а (июнь), ул. Новая, 20 (июль) и Короленко, 16 (август).

Любой желающий может поддержать градозащитников и поучаствовать в ремонте. Каждый волонтер может присоединиться к фестивалю на любом этапе.

Согласно плану необходимо: установить строительные леса, счистить старую краску со всех фасадов, заложить кирпичом окна в цоколе двух домов на улице Новой, частично заменить кирпич на цоколях, оштукатурить цокольные стены, покрасить дома в два слоя, восстановить наличники окон, установить новые отливы и покрасить заборы.

Общий объем планируемых работ оценивается в сумму более 700 тысяч рублей. Общая площадь ремонтируемых поверхностей фасадов домов и заборов составляет 825 кв. м.

Все дома — жилые. Их владельцы примут активное участие в работах.

Все три дома стали вновь выявленными объектами культурного наследия в 2018 году, что позволяет защитить их от сноса. В этом году будет проведена госэкспертиза, по итогам которой дома будут признаны статусными объектами культурного наследия и включены в общероссийский реестр.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, администрации Нижегородского района города и АНО "Институт Урбанистики".

В прошлом году в рамках фестиваля был отреставрирован резной деревянный дом №18 на улице Короленко, а координаторы награждены дипломом за первое место в региональном конкурсе "800 добрых дел — родному городу!" в номинации "Уютный город".

Также в 2019 году проект получил поддержку в рамках регионального этапа национальной премии "Гражданская инициатива".