Наличник нижегородского дома стал символом сохранения объектов культурного наследия на ПМЭФ-2019 Общество

Фото: Александр Воложанин

Наличник нижегородского дома стал символом сохранения объектов культурного наследия на ПМЭФ-2019.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, за три дня работы стенда Нижегородской области более 40 известных гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие в акции по покраске наличника нижегородского выявленного объекта культурного наследия. Резной наличник с одного из реконструируемых домов Нижнего Новгорода — д.22а по ул. Новая, которому более 170 лет - стал символом сохранения старины на ПМЭФ-2019.

"С уверенностью можно сказать, что нижегородский наличник с дома по улице Новой, 22а стал одной из изюминок Петербургского международного экономического форума 2019 года, символом сохранения объектов культурного наследия. Было очень приятно видеть неподдельное восхищение самых разных людей красотой и изяществом работы нижегородских мастеров. Думаю, что многие из тех, кто принял участие в акции на нижегородском стенде, захотят продолжить знакомство с русским деревянным зодчеством", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вечером 7 июня нижегородский стенд посетил министр культуры РФ Владимир Мединский, который также принял участие в акции по покраске наличника.

"Часто используется неправильное слово: меценаты, инвесторы. Восстановление деревянных домов с точки зрения инвестиций бессмысленно. Оно осмысленно, если ты думаешь о завтрашнем дне, о будущих поколениях, о красоте своей земли. О том, как будет выглядеть твой город: безликим набором железобетонных многоэтажек или вот с такими уникальными деревянными красивыми зданиями. Поэтому каждый из предпринимателей, который хочет восстановить деревянные памятники, должен находиться на особом счету у власти", - заявил Владимир Мединский.

В перечень выявленных ОКН в 2018-2019 годах включены 54 объекта городской застройки.В преддверии юбилея Нижнего Новгорода в городе планируется отремонтировать целый ряд объектов культурного наследия, в том числе за счет федеральных средств. "Наша задача убедить инвесторов и институты развития, что деревянные дома не "гнилушки", а часть нашей великой истории, которая может принести еще много пользы", - добавил Глеб Никитин.

На ПМЭФ-2019 нижегородская делегация провела больше сотни переговоров и заключила несколько десятков соглашений крупными компаниями и инвесторами. Многие руководители предприятий также приняли участие в акции по покраске резного наличника. Среди них –генеральный директор "Объединенные Пивоварни Хейнекен" Будевайн Хаарсма, президент PepsiCo в России и Беларуси, Украине, Кавказе и Центральной Азии Нил Старрок, генеральный директор ООО "Фольксваген Груп Рус" Маркус Озегович, вице-президент ООО "Эр ЛИКИД" по странам Восточной Европы и Центральной Азии Оливье Ранде, генеральный директор ООО "Сен-Гобен Строительная продукция Рус" в России, Украине и СНГ Антуан Пейрюд.

В числе участников акции нижегородского региона: полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, президент Российской академии наук Александр Сергеев, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, американский актер и кинопродюсер Стивен Сигал, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Республики Саха Айсен Николаев, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников, председатель Правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Кировской области Игорь Васильев, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров и многие другие.

Напомним, фестиваль "Том Сойер Фест" проходит в Нижнем Новгороде с 1 июня по 31 августа. Для проведения ремонтных работ нижегородцы выбрали три жилых дома в центре Нижнего: улица Новая, 22а и 20 и Короленко, 16.