Отравление на свадьбе в Дзержинске: в больницах остаются шесть человек Происшествия

Отравление на свадьбе в Дзержинске: в больницах остаются шесть человек.

По информации регионального министерства здравоохранения, ЧП произошло 7 июня в загородном клубе "Ранчо".

В ходе застолья многие гости почувствовали недомогание. По имеющимся сведениям, пищевое отравление получили 26 человек, 17 из них пришлось госпитализировать.

Как сообщили в минздраве регионе, в настоящее время на больничных койках остаются шесть человек. Их состояние опасений не вызывает.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области выясняет обстоятельства отравления присутствовавших на свадьбе в Дзержинске Нижегородской области людей.