Отравление на свадьбе в Дзержинске: в больницах остаются шесть человек.
По информации регионального министерства здравоохранения, ЧП произошло 7 июня в загородном клубе "Ранчо".
В ходе застолья многие гости почувствовали недомогание. По имеющимся сведениям, пищевое отравление получили 26 человек, 17 из них пришлось госпитализировать.
Как сообщили в минздраве регионе, в настоящее время на больничных койках остаются шесть человек. Их состояние опасений не вызывает.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области выясняет обстоятельства отравления присутствовавших на свадьбе в Дзержинске Нижегородской области людей.
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