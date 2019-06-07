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Общество

Нижегородка Юлия Сидорова выиграла грант на форуме "Таврида 5.0"

10 июня 2019 16:33  [800] Общество

Нижегородка Юлия Сидорова выиграла грант в размере 50 тысяч рублей на форуме молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0", который проходит с 11 мая по 9 августа 2019 года на полуострове Крым.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Грант был получен на смене "Медиапоток" и пойдет на реализацию ее проекта "Пресс-служба молодежной политики".

"Основная идея проекта - обучить пресс-секретарей в муниципальных районах и городских округах работе в социальных сетях, созданию актуального молодежного контента. Самое главное, проект был придуман и написан на форуме, это был большой мозговой штурм. Большую благодарность выражаю экспертам грантового конкурса, которые давали консультации и советы", - отметила Юлия Сидорова.

Целью форума является создание профессиональных сообществ, в рамках которых молодые люди смогут реализовать свои творческие инициативы, найти единомышленников и получить действенные механизмы для общественной и государственной поддержки.

Всего планируется проведение 12 смен, которые пройдут в два этапа. В рамках первого – проходит шесть подготовительных смен: "Региональная команда фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA"", "Таврида ART-парк", "Медиапоток", "Волонтеры фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA"", "Волонтеры форума Таврида 5.0", "Молодежный архитектурный проектный офис Тавриды".

Итогом работы подготовительных смен станет проектирование и строительство парка арт-объектов для фестиваля "Таврида - ARTRUSSIA", а также благоустройство территорий форума и фестиваля.

В рамках второго этапа пройдет шесть образовательных смен: "Год театра", "Народная смена", "Контемпорари-арт смена. Между прошлым и будущим", "Рэп смена", "Видео-продакшн смена" и "Камеди смена".

На сегодняшний день завершилось уже 4 смены. Их участниками стали 17 человек. Всего Нижегородскую область на форуме представят 72 молодых деятеля культуры и искусства.

Ранее сообщалось, что нижегородцы намерены принять участие в фестивале "Таврида-АРТ" в Крыму в августе 2019 года.

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