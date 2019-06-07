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Общество

Аэрофлот 10 июня отменил рейс Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet

10 июня 2019 18:29  [3020] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Аэрофлот 10 июня отменил рейс Нижний Новгород-Москва с использованием самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом свидетельствуют данные табло регистрации рейсов нижегородского аэропорта.

Самолет рейса № SU 1227 из Нижнего Новгорода в Москву должен был вылететь в 18:40 и прибыть в столицу в 19:55. Причины отмены рейса не указываются.

Напомним, что 5 мая 2019 года в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший сообщением Москва-Мурманск. Самолет принадлежал Аэрофлоту. В результате крушения воздушного судна погибли более 40 человек.

После этого, авиакомпания несколько раз отменяла рейсы с использованием этого самолета. В перечень отмененных рейсов входили и нижегородские перелеты.

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