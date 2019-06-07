Более 150 лекций и мастер-классов прошли в рамках фестиваля "Ботаника" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

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Более 150 лекций и мастер-классов прошли в рамках экологического фестиваля "Ботаника" в Нижнем Новгороде, на сцене выступили 13 артистов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на Глеба Никитина.

В лектории "Ботаники" выступили известные экоактивисты Роман Саблин, Юлия Сабурова (Greenpeace), Кира Камалова, Мария Чернышева, Анастасия Плужникова и другие. Развлекательная программа включала в себя различные выставки, ярмарку, фотозоны, мастер-классы, а также выступления известных артистов: "Алоэ Вера", The Soul Surfers и Magicool.

Напомним, фестиваль проходил в Александровском саду 8 и 9 июня 2019 года. Он был посвящен теме бережного отношения к городскому пространству и природе, этичному потреблению и здоровому питанию, а также раздельному сбору мусора и городской экологии.

"25 тысяч человек посетило фестиваль "Ботаника". Это показатель высокого интереса нижегородцев к вопросам бережного отношения к окружающей среде. Значит, что эти люди сами ответственно относятся к родной природе, а также могут передать другим свои знания и мотивацию", - отметил Глеб Никитин

"По всей стране уже идут мероприятия национального проекта "Экология", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. При этом мы понимаем, что достижение поставленных целей невозможно без участия граждан ", - добавил он.

В 2019 году "Ботаника" стала частью программы "Нижний 800" в рамках подготовки к празднованию юбилея города. В связи с этим увеличилась территория фестиваля – он впервые проходил в парке "Александровский сад", значительно выросло количество артистов, расширились зоны фудкорта и ярмарки, более насыщенными стали образовательные программы и детские активности. Впервые на городском мероприятии был организован раздельный сбор мусора – волонтеры знакомили гостей фестиваля с культурой сортировки отходов.