Глеб Никитин поздравил сборную России с победой в матче против сборной Кипра Общество

Глеб Никитин Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сборную России с победой в матче против сборной Кипра.

Сборная России со счетом 1:0 обыграла сборную Кипра в отборочном матче Евро-2020, который состоялся 11 июня 2019 года на стадионе "Нижний Новгород".

"Мы гордимся тем, что эта важная победа была одержана именно в Нижнем Новгороде, там, где сливаются Ока и Волга", - сказал Глеб Никитин.

"Все видели, какая прекрасная атмосфера была на стадионе. На трибунах присутствовали больше 42 тысячи зрителей, а ещё около 10 тысяч болели в фан-зоне на Нижневолжской набережной. Все прошло в штатном режиме и на высоком уровне. Обязательно будем претендовать на проведение других статусных матчей. Наша обязанность - выполнить задачу, поставленную президентом - в первую очередь использовать инфраструктуру Чемпионата мира для развития футбола", - добавил губернатор.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Глеб Никитин присутствовал на трибуне стадиона во время матча и наблюдал за игрой.

Во время гимна национальных сборных России и Кипра болельщики устроили массовый перфоманс, посвященный поддержке национальной сборной. В руках зрителей были флаги, которые вместе сложились в триколор размером в трибуну, а посередине появился огромный баннер "Нижний Новгород – 800 лет славной истории".

Перед матчем на поле шоу устроили около 200 детей. За три часа до матча на стадионе началась развлекательная программа. Каждый мог принять участие в матче с экс-футболистами сборной России: Русланом Пименовым, Дмитрием Сычёвым, Алексеем Смертиным, Дмитрием Хлестовым и Андреем Карякой.