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Происшествия

Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания крыши Академии самбо в Кстове

13 июня 2019 10:01  [162] Происшествия

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ стало причиной возгорания крыши купола Академии самбо в Кстове

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 10:25 поступило сообщение о пожаре в музее академии Самбо на улице Зеленая в Кстове. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли административного корпуса.

Стоит добавить, что в здании, по предварительным данным, проходит ремонт.

В результате пожара обгорела кровля здания на площади 100 кв.м.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 37 человек личного состава и 14 единиц техники.

Работа учреждения возобновлена в полном объеме.

Как сообщалось ранее, купол международной Академии Самбо горел в Кстово Нижегородской области.

Эвакуировано 427 человек, в том числе 230 детей, погибших и пострадавших нет.

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