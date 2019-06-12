Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной возгорания крыши Академии самбо в Кстове

Нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ стало причиной возгорания крыши купола Академии самбо в Кстове
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, в 10:25 поступило сообщение о пожаре в музее академии Самбо на улице Зеленая в Кстове. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли административного корпуса.
Стоит добавить, что в здании, по предварительным данным, проходит ремонт.
В результате пожара обгорела кровля здания на площади 100 кв.м.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 37 человек личного состава и 14 единиц техники.
Работа учреждения возобновлена в полном объеме.
Как сообщалось ранее, купол международной Академии Самбо горел в Кстово Нижегородской области.
Эвакуировано 427 человек, в том числе 230 детей, погибших и пострадавших нет.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+