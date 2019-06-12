Шестилетний мальчик пропал в Нижнем Новгороде Происшествия

Влад Сидоров Фото: ПСО Волонтер

Шестилетний мальчик пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Влад Сидоров 12 июня (среда) 2019 года ушел из ГКУ "Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Бригантина" (ул. Тепличная, д. 1 А) и не вернулся.

Рост Влада составляет 116 см, у него среднее телосложение и темные волосы. Ребенок одет в синюю футболку, черные шорты с полосками и кепку.

Особой приметой Влада является косоглазие.

Волонтеры просят всех, у кого есть информация, которая поможет найти ребенка, позвонить инфоргу поиска - Наталье (7-920-006-02-29) или на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" (8-831-291-51-51), а также в полицию 102.

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.