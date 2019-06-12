Нижегородский КБ "Ассоциация" открыл дополнительный офис в Арзамасе Бизнес

Нижегородский КБ "Ассоциация" открыл дополнительный офис в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что этот офис стал 33 удаленным подразделением кредитного учреждения.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков отметил, что открытие дополнительного офиса банка "Ассоциация" - это событие, четко укладывающееся в обязательства, взятые администрацией по активизации деловой жизни города.

"Арзамас - третий город в области, где 12,5% населения заняты в малом и среднем бизнесе. И появление доступного, точного и хирургически выверенного финансового инструмента позволит предпринимателям жить чуть легче и принести городу те плоды, которые ждут от них жители города", - сказал Александр Щелоков.

Генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина" Олег Лавричев, который также является председателем комитета по экономике и промышленности Законодательного собрания Нижегородской области, подчеркнул, что открытие новых банковских подразделений подтверждает растущую деловую активность в районе.

"Бизнес нуждается в поддержке, а "Ассоциация" - банк с почти 30-летней историей, традиционно сориентированный на сотрудничество с промышленностью. И сегодня открылось новое окно возможностей для нас, промышленников. Кроме того, в лице "Ассоциации" мы обрели не только делового партнера, но и активного участника наших городских социальных программ", - прокомментировал открытие офиса банка Олег Лавричев.

Уровень социально-экономического развития Арзамаса является одним из самых высоких в Нижегородской области. Наиболее развитой отраслью является обрабатывающая промышленность, на которую приходится 82,5% отгруженных товаров собственного производства. По данным на 1 января 2019 года в Арзамасском районе осуществляют деятельность 140 обрабатывающих предприятий, из которых 14 крупных и средних, 126 - малых предприятий.

Председатель правления АО КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов на церемонии открытия заявил, что "важнейшей задачей банка является обеспечение доступа к финансовым услугам и повышение финансовой грамотности населения. Подача финансовых услуг должна быть адекватна уровню подготовленности населения. Если мы нужны и власти, и населению, и бизнесу, значит, банк на территории востребован", – уверен Михаил Гапонов.

Подразделение КБ "Ассоциация" в Арзамасе оказывает весь спектр банковских услуг населению, организациям и предпринимателям.