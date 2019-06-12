Стационарный общественный туалет хотят возродить на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде

Фото:
Стационарный общественный туалет хотят возродить на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 13 июня 2019 года.
Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева представила депутатам изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы. Согласно им, в уставный капитал АО "Нижегородский водоканал" планируется внести подвал площадью 68,4 кв.м. по адресу: ул. Большая Покровская, д.19/6.
Предприятие планирует возродить общественный туалет, который существовал там в советское время. Оборудование будет таким же, как в закупаемых туалетных модулях. Посещение туалета будет платным.
Как отметила первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова, процесс осложняется наличием у здания статуса объекта культурного наследия, но "до конца года с этим объектом все будет решено".
Решение о передаче помещения будет принято на заседании Гордумы 19 июня 2019 года.
Напомним, закупаемые в Нижнем Новгороде туалетные модули повышенной комфортности будут платными.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+