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Общество

Стационарный общественный туалет хотят возродить на ул. Б.Покровской в Нижнем Новгороде

13 июня 2019 14:37  [132] Общество

Фото: Роман Игнатьев (КП НН)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Стационарный общественный туалет хотят возродить на ул. Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям 13 июня 2019 года.

Председатель комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Светлана Помпаева представила депутатам изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы. Согласно им, в уставный капитал АО "Нижегородский водоканал" планируется внести подвал площадью 68,4 кв.м. по адресу: ул. Большая Покровская, д.19/6.

Предприятие планирует возродить общественный туалет, который существовал там в советское время. Оборудование будет таким же, как в закупаемых туалетных модулях. Посещение туалета будет платным.

Как отметила первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова, процесс осложняется наличием у здания статуса объекта культурного наследия, но "до конца года с этим объектом все будет решено".

Решение о передаче помещения будет принято на заседании Гордумы 19 июня 2019 года.

Напомним, закупаемые в Нижнем Новгороде туалетные модули повышенной комфортности будут платными.

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