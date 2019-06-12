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Общество

Детский сад и школу построят в ЖК "Новая Кузнечиха"

13 июня 2019 15:46  [98] Общество

Фото: Яндекс Недвижимость

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты поддержали передачу в собственность Нижнего Новгорода двух земельных участков под строительство детского сада на 280 мест и школы в ЖК "Новая Кузнечиха". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по имуществу и земельным отношениям 13 июня 2019 года.

Общая площадь участков – 40 540 кв.м. Инициатором передачи выступило "Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода".

Решение о передаче будет принято на заседании Городской думы Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация намерена построить девять корпусов для ясельных групп в 2018-2019 годах.

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