Глеб Никитин провел личный прием граждан в приемной президента России в ПФО Общество

Глеб Никитин в ходе приема граждан Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 13 июня провел личный прием граждан в приемной президента России в ПФО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Одним из вопросов, который обсуждался на встрече, стала ситуация с достройкой ЖК "Окский берег". Участники долевого строительства обратились с вопросом о сроках и вариантах возобновления строительства жилого комплекса.

Как отметил Глеб Никитин, сейчас существуют два пути решения проблемы. Первый связан с участием инвестора в достройке жилого комплекса. В настоящее время подписано соглашение правительства региона с ГК "Монолит". Новый инвестор намерен вложить собственные средства в достройку проблемных объектов.

Второй вариант развития ситуации – это участие в проекте созданного правительством РФ "Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства". Это предполагает план мероприятий ("дорожная карта") по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов застройщиков, входящих в группу компаний "ЭкоГрад" и "Квартстрой", утвержденный вице-премьером Виталием Мутко.

"Мы, понимая важность и масштаб проблемы, готовы двигаться по любому направлению, которое приведет к желаемому результату: возобновления и завершения строительства", - отметил глава региона.

Также на приеме Глеб Никитин рассмотрел предложение директора ООО "Сапропель", профессора НГТУ им. Р.Е. Алексеева, доктора технических наук Александра Согина, который обратил внимание на плохое состояние водоемов в городах Нижегородской области и предложил реализовать проект по очистке рек с использованием мелиоративных земснарядов.

"У меня есть патенты на технические изобретения, которые можно использовать для решения проблемы", - отметил Александр Согин, добавив, что он является автором более 75 научных трудов и статей, шести монографий, получил 34 патента и авторские свидетельства на полезные модели РФ.

Глеб Никитин поручил заместителю губернатора Андрею Харину начать разработку программы по улучшению состояния городских водоемов. Проекты, предложенные профессором НГТУ, как отметил глава региона, возможно реализовать в рамках работы Нижегородского Научно-образовательного центра.

"Одним из профильных направлений работы научно-образовательного центра будет именно экология водных объектов. Обязательно проработаем возможность либо приобретения этих патентов, либо их совместное использование. Также будем создавать научную группу по данной проблематике, куда включим Александра Согина", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, что Нижегородская область выбрана пилотной площадкой для создания одного из первых в стране научно-образовательных центров (НОЦ), которых изначально в стране будет пока пять единиц.