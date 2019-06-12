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Общество

Нижегородские фонтаны будут отремонтированы по концессии к 20 августа

14 июня 2019 10:51  [26] Общество

Администрация Нижнего Новгорода и дочерняя компания АО "Нижегородский водоканал" ООО "Городские инженерные системы" подписали концессионное соглашение в отношении 13 городских фонтанов 13 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк отметил, что передача фонтанов концессионеру произойдет в ближайшие дни.

"Вскоре будет заключен договор строительного подряда, заказано соответствующее инженерное оборудование и начнутся работы по реконструкции. Закончить работу по фонтанам мы планируем уже этим летом, ориентировочно 20 августа", - сказал он.

Сумма инвестиций в реставрацию составит 79 миллионов рублей. Концессионное соглашение рассчитано до 2025 года, при этом фонтаны остаются в собственности города Нижнего Новгорода. Концедент получит право владения, эксплуатации и обслуживания объектов в течение срока действия соглашения.

Напомним, в этом году планируется модернизация городских фонтанов: в Советском районе на улицах Бекетова и Рокоссовского, в Нижегородском районе в переулке Чернопрудском, в Ленинском районе около гостиницы "Заречная", в Канавинском районе на улице Есенина, в Московском районе по адресу: Московское шоссе, 177, в Сормовском районе группу фонтанов на улице Рыбакова и один на улице Энгельса у "Метеора", в Автозаводском районе в сквере на проспекте Ильича.

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