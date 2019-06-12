Около 5,5 тысяч укусов клещей зарегистрировано в Нижегородской области с начала сезона-2019 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около 5,5 тысяч пострадавших от укусов клещей зарегистрировано в Нижегородской области с начала сезона в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным на 14 июня в лабораториях ведомства исследовано порядка 5,5 тысяч клещей, которых сняли с кожи людей. При этом по данным на конец мая прошлого года число пострадавших от укусов клещей нижегородцев составляло 2,8 тысяч человек.

По данным ведомства, в 2019 году наиболее частое количество присасывания клещей зарегистрировано на территориях лесных массивов (29,5% от общего количества), сел и деревень (28,6%), придомовых территориях (21%), садово-огородных участках (12,4%), кладбищах (4%) и парков и пляжей (по 2,2%).

В Роспотребнадзоре добавили, что акарицидные обработки территорий заранее проведены на площади более 2,6 тысяч га. В 2019 году в Нижегородской области привито порядка 3 тысяч человек, в дальнейшем планируется привить около 5 тысяч человек (профессиональные группы риска).