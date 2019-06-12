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Происшествия

Подросток погиб от удара током, делая селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области

14 июня 2019 12:44  [419] Происшествия
Подросток погиб от удара током, делая селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области

Подросток погиб от удара током, делая селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области

Фото: НИА Нижний Новгород

Подросток погиб от удара током, делая селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В настоящее время следователи выяснили, что несчастный случай произошел вечером 12 июня 2019 года около г. Первомайск. По предварительным данным, группа подростков на велосипедах остановились около линии электропередач и один из них — 14-летний мальчик решил сделать селфи, взобравшись на опору ЛЭП.

Сделав это, ребенок попал в электрическое поле и его ударило током напряжением около 110 тысяч Вольт. От удара подросток упал с высоты около 15 метров на землю. Друзья мальчика вызвали скорую и пострадавшего доставили в больницу, где он в тот же день скончался.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для того, что бы выяснить точную причину смерти подростка. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в январе 2018 года в нижегородском ожоговом центре скончалась школьница из Кировской области, которая получила сильнейший удар электротоком во время попытки сделать селфи на железнодорожной цистерне. Ее привезли в ожоговый центр в Нижний Новгород, где ей сделали несколько операций по пересадке кожи, но девочка не выжила.

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