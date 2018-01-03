Пытавшаяся сделать селфи кировская школьница Элиза Хайбуллина скончалась в нижегородском ожоговом центре Общество

Пытавшаяся сделать селфи кировская школьница Элиза Хайбуллина скончалась в нижегородском ожоговом центре. Об этом сообщается на созданной в ее поддержку группе в социальной сети.

"Сегодня наша Элиза стала ангелом", - было написано в группе в 14:07 10 января 2018 года.

Ранее кировские СМИ сообщали, что 1 октября 2017 года Хайбуллина получила сильнейший удар электротоком во время попытки сделать селфи на железнодорожной цистерне.

Ее привезли в ожоговый центр в Нижний Новгород. Там она сумела перенести заражение крови и несколько операций по пересадке кожи.