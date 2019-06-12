"Поезда здоровья" побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Поезда здоровья" - это инициатива губернатора Глеба Никитина, в рамках которой с 16 апреля 2019 года по районам курсирую Северная и Южная мобильные лечебно-диагностические лаборатории.

В настоящее время "Поезда здоровья" завершили работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском и Кулебакском районах и Дзержинске.

Врачи "Северного поезда" приняли 2176 человек и провели 4067 консультаций. На дополнительное обследование направлено 978 человек, госпитализированы 193 человека. Специалисты "Южного поезда" провели 3777 консультаций и приняли 2050 пациентов. Рекомендаций по дополнительному обследованию получили 1464 человека, 144 человека направлены на госпитализацию.

"В основном к нам приходят пожилые пациенты с уже имеющимися хроническими заболеваниями. Поэтому достаточно большой объем работы у геронтологов, к которым обращаются с сердечно-сосудистыми проблемами, и у кардиологов. Чаще всего приходят пациенты с ишемической болезнью сердца, с артериальной гипертензией. Но немало и тех, у кого заболевания выявляются впервые", - сказала руководитель "Северного поезда" Наталья Тарадайко.

Суммарно за время работы "Поезда здоровья" побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области и Дзержинске. 4226 пациентов получили 7844 консультации специалистов, в том числе: 463 человека проконсультировались у педиатра, 511 - у хирурга, к стоматологу обратились 263 нижегородца и 255 - к детскому стоматологу. Консультацию онколога получили 553 пациента, гинеколога - 795, эндокринолога - 913. По-прежнему наиболее востребованными остаются консультации офтальмолога (1166 обращений) и невролога (1047 обращений).

Проведено 4580 исследований, в том числе ФЛГ - 2044, ЭКГ - 675, УЗИ - 655, онкоцитология - 727, ММГ - 321. Впервые выявлено 1137 заболеваний, в том числе 52 подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование направлено 2442 человек, на госпитализацию - 337 человек.

"Это большая серьезная помощь и для нас, и для пациентов, потому что узких специалистов в районах не хватает", - подчеркнула главный врач Городецкой ЦРБ Наталья Чернобровкина.

Работа лечебно-диагностических лабораторий "Поезда здоровья" продолжается, неизменно получая положительные отзывы и благодарности пациентов.

Добавим, что в 2019 году министерством социальной политики региона силами УСЗН на местах организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья". Услуга пользуется большой популярностью у пожилых пациентов, поэтому в июне месяце принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Отметим, "Поезда здоровья" помогают в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.