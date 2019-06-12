Около четырех тысяч паломников ожидается в Нижегородской области на праздновании Дней памяти Серафима Саровского Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Около четырех тысяч паломников ожидается в Нижегородской области на праздновании Дней памяти преподобного Серафима Саровского и преподобного Макария Желтоводского и Унженского в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас в области идет подготовка к празднованию и приему гостей.

Дни Серафима Саровского состоятся 31 июля и 1 августа в Сарове и селе Дивеево. Кроме того, в Дивееве на площадке рядом с палаточным городком традиционно пройдет форум православной молодежи «Радость моя». Дни памяти преподобного Макария Желтоводского и Унженского состоятся 6-7 августа в Макарьевском монастыре.

В начале июля начнется подготовка площадки для палаточного городка, который примет 4 тысячи паломников. Для них подготовят палатки для проживания, полевые кухни, столовые и медпункты, установят общественные туалеты, душевые кабины, умывальники и контейнеры для мусора, а также розетки для зарядки сотовых телефонов. В лагере предусмотрено дежурство аварийно-спасательной службы, пожарной охраны, подвижного пункта управления МЧС.

Напомним, что на развитие туристического кластера "Арзамас—Дивеево—Саров" направят около 14,3 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться по распоряжению правительства от 28 марта 2019 года, которое утвердило перечень мероприятий по развитию паломническо-туристического кластера на три года. Это средства как федерального, так и регионального бюджетов.

Дороги: в перечне из 54 мероприятий в том числе и строительство автомобильной дороги Южный обход в районе Арзамаса, протяженностью 10,6 км и стоимостью 3,3 млрд рублей. Как сообщатся в документе, дорога позволит вывести потоки транзитного транспорта за пределы города.

Кроме того, в Арзамасском и Дивеевском районах будут отремонтированы другие дороги. В указанный период построят автодорогу Северо-восточный обход села Дивеево стоимостью 612 млн рублей. Построят и транспортную развязку в районе деревни Ольгино за 1,7 млрд рублей, отремонтируют дорогу из Мурома в Дивеево, и автодороги в Вознесенском районе.

Автостанция и освещение: деньги пойдут и на дорожное освещение в Арзамасском и Дивеевском районе, строительство автостанции и перехватывающей парковки в Дивеево, приобретение 15 автобусов с аудиогидами для Арзамаса, реконструкцию городских очистных сооружений.

Благоустройство: планируется на территориях общего пользования в Сарове, Арзамасе и Дивеево. Помимо общественных пространств, планируется благоустроить и дворы в названных населенных пунктах.

Также будет проведена реставрация Воскресенского и Спасо-Преображенского соборов в Арзамасе, реставрация дома Белянинова.

Реки: займутся и расчисткой рек Теша в Арзамасском районе, Вичкинза в Дивеевском районе и реки Сатис в Сарове.

Кроме того, центры культурного развития построят во всех трех населенных пунктах.