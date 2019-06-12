Фестиваль театральной импровизации "Веселая коза. Перезагрузка" открылся в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фестиваль-конкурс театральной импровизации "Веселая коза. Перезагрузка" открылся 14 июня в Нижнем Новгороде.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно информации, фестиваль возобновился в Год театра после шестилетнего перерыва. В пятницу в Нижегородском Доме актера состоялась жеребьевка порядка выступлений конкурсантов, а позже был показан концерт-приветствие многократных лауреатов фестиваля – трио "Трое" из города Озёрска.

"Фестиваль был придуман в Нижнем Новгороде и является уникальным и единственным в России. Тем не менее, с 2014 года он не проводился в нашем городе. И вот сегодня в 2019 году он возвращается в рамках Года театра, который проходит по всей стране", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

По его словам, с нынешнего года в регионе реализуется нацпроект "Культура", основной целью которого является увеличение числа жителей, посещающих учреждения культуры. Проведение подобных фестивалей, убежден Александр Югов, этому способствует.

Как пояснили в правительстве, в фестивале принимают участие актеры профессиональных театров: драматических, кукольных, музыкальных и ТЮЗов, а также студенты театральных учебных заведений. Всем им необходимо было придумать и сыграть "капустник", являющийся законченным театральным произведением продолжительностью до 10 минут. В нынешнем году в Нижний Новгород на фестиваль приехали порядка 100 участников из 20 городов страны.



Интересно что в рамках проекта будет организовано несколько лабораторий от мастеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди прочих в состав жюри в этом году вошли: Эдуард Радзюкевич, Алексей Кортнев, Сергей Шустицкий, Вадим Жук.

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