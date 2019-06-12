Результаты ГИА нижегородских школьников по обществознанию станут известны 15 июня

Результаты ГИА нижегородских школьников по обществознанию станут известны 15 июня

Результаты ГИА по обществознанию будут обнародованы в Нижегородской области 15 июня.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства со ссылкой на региональный минобр. Следует заметить, что проверка работ участников государственной итоговой аттестации девятых классов по русскому языку завершена 14 июня.

Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, на настоящий момент результаты экзамена утверждены государственной экзаменационной комиссией и направлены в муниципалитеты.

"Результаты работ по обществознанию будут утверждены 15 июня 2019 года", - добавил Сергей Злобин.

Как уточнили в министерстве, выпускники смогут подать апелляцию в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов экзаменов в конфликтную комиссию или в образовательную организацию.



Напомним, сроки оглашения результатов ГИА по трем предметам переносились в Нижегородской области в связи с техническими сложностями.