Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 19 июня по 4 июля
Ярмарки вакансий "Работа для всех" будут проводиться с 19 июня по 4 июля в Центрах занятости населения Борского, Бутурлинского, Володарского, Кстовского, Сергачского, Шатковского районов, Дивеевского отдела ЦЗН г. Сарова, Заволжского отдела ЦЗН Городецкого района и городов Выкса, Навашино Нижегородской области.
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, в рамках мероприятия специалисты центра занятости помогут в поиске работы, проинформируют нижегородцев о положении на рынке труда, услугах ЦЗН и расскажут о банке вакансий.
Все посетители ярмарки смогут пройти собеседование с работодателями, получить навыки составления конкурентоспособного резюме, а также воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.
Ранее сообщалось о том, что нижегородские власти планируют увеличить число центов занятости с новыми технологиями до 12 объектов
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