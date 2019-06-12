Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 19 июня по 4 июля Общество

Ярмарки вакансий пройдут в Нижегородской области с 19 июня по 4 июля

Ярмарки вакансий "Работа для всех" будут проводиться с 19 июня по 4 июля в Центрах занятости населения Борского, Бутурлинского, Володарского, Кстовского, Сергачского, Шатковского районов, Дивеевского отдела ЦЗН г. Сарова, Заволжского отдела ЦЗН Городецкого района и городов Выкса, Навашино Нижегородской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, в рамках мероприятия специалисты центра занятости помогут в поиске работы, проинформируют нижегородцев о положении на рынке труда, услугах ЦЗН и расскажут о банке вакансий.

Все посетители ярмарки смогут пройти собеседование с работодателями, получить навыки составления конкурентоспособного резюме, а также воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

Ранее сообщалось о том, что нижегородские власти планируют увеличить число центов занятости с новыми технологиями до 12 объектов