Фестиваль "Золотая хохлома" открылся в Семенове Нижегородской области Культура и отдых

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 июня принял участие в открытии фестиваля "Золотая хохлома" в Семенове.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Помимо главы области, торжества посетил председатель ЗС НО Евгений Лебедев.



Согласно информации, перед церемонией открытия фестиваля губернатор осмотрел выставку мастеров народно-художественных промыслов и оставил автограф под первой записью в деревянной книге мастерства, выбранной символом фестиваля - в 2019 исполняется 360 лет первому упоминанию в летописи изделий украшенных хохломской росписью.

"Мне кажется, что это очень символично, что в первые дни обратного отсчета празднования 800-летия Нижнего Новгорода открывается эта летопись. Думаю, что события, которые связаны с юбилеем, тоже найдут отображение в этой летописи, ведь юбилей города является праздником всего региона и страны. Надеюсь, что гостей будет становиться больше на "Золотой хохломе", - рассказал Глеб Никитин.

Он напомнил и о том, что продолжается работа методичного развития художественных промыслов в регионе. В частности, в нынешнем годув Семенове на базе местного техникума планируется открыть Ресурсный центр по подготовке кадров для народных художественных промыслов и деревообработки.

По мнению Евгения Лебедева, защитить культурную самобытность и создавать условия для ее развития – важнейшая задача как власти, так и общества. Именно поэтому традиционного бытования промыслов отнесены к объектам культурного наследия и законом установлены интеллектуальные права на продукцию НХП.

"Предприятиям отрасли возмещается часть затрат, мастера получают звания "Заслуженных мастеров НХП". Учрежден День народных художественных промыслов Нижегородской области. Таланты наших мастеров помогают соединять прошлое и будущее", - отметил депутат.

Ранее сообщалось о том, что более шести тысяч гостей из семи регионов России посетили нижегородский фестиваль "Гипюра сказочный узор"



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Следует заметить, что в нынешнем году фестиваль проходит уже в 16 раз, и теперь в нем участвуют около 600 мастеров из 15 регионов страны, а также Казахстана, Беларуси и Германии. В рамках "Золотой хохломы" будет проведено более 170 мастер-классов и продемонстрировано 2,5 тыс. изделий мастеров НХП. Ожидается, что фестиваль посетят более 16 тысяч гостей. Любопытно, что в ходе фестиваля будет представлена новая линия изделий, созданная в результате совместной работы с известными дизайнерами, увидят хохлому и в качестве интерьерного решения.