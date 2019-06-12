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Спорт

Шесть скейт-парков построят в Нижегородской области в 2019 году

15 июня 2019 16:32  [95] Спорт
Фото - Кирилл Мартынов

Фото - Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 15 июня принял участие в открытии скейт-парка в Выксе в рамках проведения фестиваля "Арт-Овраг".

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. В ходе мероприятия Глеб Никитин рассказал, что выпущено постановление о порядке предоставления межбюджетных трансфертов на устройство скейт-парков в Нижегородской области. Так, уже в 2019 году их будет создано шесть - в Арзамасе, Дзержинске, Кстовском районе и Нижнем Новгороде. На названные цели из регионального бюджета выделено 30 млн. рублей.

Как подчеркнул губернатор, претендовать на финансовую поддержку могут муниципальные образования с населением не менее 80 тыс. человек.
Следует заметить, что, кроме открытия скейт-парка губернатор принял участие и в других мероприятиях фестиваля - осмотрел "Павильон Будущего" в городском парке, инсталляцию "Фабрика Будущего" на площади Металлургов и выставку "То, чего не может быть" в музее ОАО "ВМЗ".

Ранее сообщалось о том, что метеоперформанс был представлен публике в рамках открытия фестиваля "Арт-Овраг".


СПРАВКА

Федеральный проект "Спорт-норма жизни" подразумевает выделение Нижегородской области в 2019-2021 годах субсидии федбюджета в объеме около 1 млрд рублей. В нынешнем году в рамках нацпроекта будет выделено более 136 млн.
Фестиваль городской культуры "Арт-Овраг" проходит в городе Выкса с 14-го по 16-ое июня в девятый раз. Инициатором и организатором фестиваля "Арт-Овраг" является Объединенная Металлургическая Компания, соорганизаторами - Благотворительный фонд "ОМК-Участие" и администрация города Выксы.
Фестиваль проводится при поддержке администрации г.о.г.Выкса и департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

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