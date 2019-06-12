Сезон рыбалки открылся в Нижегородской области Общество

Сезон рыбалки открылся в Нижегородской области 16 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Весенний нерестовый период завершился и с этого дня можно ловить на спиннинг с лодки, однако добывать рыбу сетями по-прежнему разрешается только промысловикам.

В 2019 году нерестовый период проходил с 1 апреля по 10 июня — на Оке; с 10 апреля по 10 июня — на Чебоксарском водохранилище и с 15 апреля по 15 июня — на Горьковском водохранилище.

В правительстве напомнили, что в Нижегородской области девять лет подряд проходит операция "Курс на нерест", которая способствует улучшению экологической обстановки в регионе. Во время проведения операции охранять рыбу выходят рейдовые патрули, в состав которых входят рыбнадзор, госохотнадзор, полиция, ГИМС, МЧС и общественники.

Ежегодные мероприятия по борьбе с браконьерством и искусственному зарыблению водоемов, которые проходят в регионе, принесли результат. В 2019 году в регионе уменьшилось количество нарушений - выявлено 300 нарушений Правил рыболовства (в 2018 году – 400), возбуждено 63 уголовных дела (в 2018 г.- 90). В этом году из браконьерских сетей спасли и вернули в естественную среду обитания 16,6 тысяч рыб (в 2018 году - 12 тысяч).

В частности, специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) зафиксировали увеличение популяции краснокнижной стерляди в Нижегородской области за последнее десятилетие в 26 раз. В настоящее время биомасса стерляди достигла 0,4%, так в 2000-х годах эти показатели составляли всего 0,03%.

Ранее сообщалось, что другие регионы будут перенимать опыт Нижегородской области по охране рыбы во время нереста.