Итоги конкурса "Дизайн и ремесло" подвели в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Итоги конкурса дизайна для народных художественных промыслов Нижегородской области "Дизайн и ремесло" подвели на фестивале "Золотая хохлома", который в выходные проходил в Семёнове. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в конкурсе приняли участие более 200 дизайнеров. По словам Александра Югова это свидетельствует об интересе со стороны современных дизайнеров работать с НХП и предлагать новые дизайн-решения.

Победителями стали 15 работ. В мае дизайнеры выезжали на нижегородские фабрики, чтобы запустить процесс изготовления прототипов. То, что получилось, посетители фестиваля "Золотая хохлома" смогли увидеть на специальном стенде проекта. Ознакомиться с проектами, которые вошли в шорт-лист, можно на сайте конкурса.

В ближайшее время между дизайнерами и предприятиями будут заключены договоры на массовое производство образцов. Как рассказал Александр Югов, заказы на них уже есть.

"Нижегородская область — уникальный регион: мы одни из лидеров в стране по количеству сохраненных народных художественных промыслов. Это безусловно повод для гордости, но одного осознания недостаточно. Важно, чтобы руководители предприятий НХП понимали, что их продукция должна быть современной, стильной, такой, которую хочется купить и применять в быту. Это может быть что-то для интерьера, одежда, аксессуары для гаджетов, да все, что угодно", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

"Впереди у нас 800-летие Нижнего Новгорода и нам необходимо показать, чем мы уникальны. Причем не только жителям других городов, но и в первую очередь самим себе. Именно поэтому мы разработали и запустили проект "Дизайн и ремесло", - добавил заместитель главы региона.

Учредитель конкурса — фонд развития народных художественных промыслов Нижегородской области. Партнерами проекта выступили Минпромторг России, региональный департамент развития туризма и НХП, а также союз дизайнеров России.

Партнерами конкурса стали 5 предприятий НХП региона: ЗАО "Хохломская роспись" (хохломская роспись), г. Семёнов; ООО "Промысел" (хохломская роспись), д. Сёмино, Ковернинский район; ООО "Фабрика Городецкая роспись" (городецкая роспись), г. Городец; ЗАО "Гипюр" (вышивка "Нижегородский гипюр"), г. Чкаловск; Семейная мастерская Щипановых (чернолощеная керамика), г. Балахна.

Российским дизайнерам предложили переосмыслить эти виды промыслов и представить концепт продукции, которая будет конкурентоспособна на рынке. Участники конкурса также должны были рассказать как они собираются продвигать продукцию, почему она востребована именно сейчас и как изменит представление об НХП в целом.

Как сообщалось ранее, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в открытии фестиваля "Золотая хохлома" 15 июня 2019 года в Семёнове. В этом году он прошел в 16 раз. В нем приняли участие около 600 мастеров из 15 регионов России, а также Казахстана, Беларуси и Германии. В рамках фестиваля было проведено более 170 мастер-классов и продемонстрировано 2500 изделий мастеров НХП.

"Отмечу, что активно развивается и сам Семенов как территория бытования народных промыслов. В прошлом году он стал победителем конкурса федерального Минстроя на лучший проект благоустройства среди малых городов. Уже идет реализация проекта, который связан именно с тематикой художественных промыслов. Наша задача, чтобы все места традиционного бытования НХП получили подобного рода поддержку и развивались как центры внутреннего и внешнего туризма Нижегородской области", - сказал Глеб Никитин.