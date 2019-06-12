Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО Политика

Александр Разумовский Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Нижегородской области. Согласно информации, 14 июня изберком рассмотрел вопрос о передаче депутатского мандата Александра Бочкарева в Законодательном Собрании Нижегородской области Александру Разумовскому. Ранее сообщалось, что депутат ЗС НО Александр Бочкарев скончался 24 мая.

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