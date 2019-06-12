Александр Разумовский
Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.
Согласно информации, 14 июня изберком рассмотрел вопрос о передаче депутатского мандата Александра Бочкарева в Законодательном Собрании Нижегородской области Александру Разумовскому.
Ранее сообщалось, что депутат ЗС НО Александр Бочкарев скончался 24 мая.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+