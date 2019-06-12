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Политика

Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО

17 июня 2019 11:22  [169] Политика
Александр Разумовский

Александр Разумовский

Александр Разумовский станет депутатом ЗС НО. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Нижегородской области.

Согласно информации, 14 июня изберком рассмотрел вопрос о передаче депутатского мандата Александра Бочкарева в Законодательном Собрании Нижегородской области Александру Разумовскому.

Ранее сообщалось, что депутат ЗС НО Александр Бочкарев скончался 24 мая.

 

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