Депутат ЗС НО Александр Бочкарев скончался 24 мая Происшествия

Председатель НРО "Справедливая Россия", депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скончался в больнице им. Семашко 24 мая 2019 года. Эту информацию подтвердила секретарь бюро совета нижегородского отделения партии "Справедливая Россия" Татьяна Гриневич.

В феврале этого года Александр Бочкарев был госпитализирован в больницу им.Семашко с лейкозом.

Напомним, Александр Бочкарев был задержан в Нижнем Новгороде 21 ноября 2017 года. Он подозревался в совершении преступления по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере). Юрист Сергей Воронов также заявлял, что потом уголовное дело было переквалифицировано в мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в июне 2015 года Бочкарев получил от гражданина 5 млн рублей за включение последнего в партийный список СР на выборы в Гордуму. Однако по результатам выборов гражданин не был избран депутатом.

Напомним также, 31 октября Александр Бочкарев был переизбран в должности председателя нижегородского регионального отделения партии. Этому предшествовали судебные процессы с партийцами и бывшими партийцами. Однако, несмотря на то, что один из судов оппоненты Бочкарева выиграли, центральный совет СР вновь предложил кандидатуру Бочкарева на пост председателя НРО, и она вновь была утверждена делегатами конференции.

Как сообщалось ранее, 26 октября 2017 года в квартире и в подконтрольных организациях депутата Бочкарева прошли обыски. Позднее он добровольно сложил полномочия депутата на профессиональной постоянной основе (то есть, депутатом он остался, но перестал получать зарплату в Заксобрании, – прим. НИА "Нижний Новгород").

Накануне стало известно, что мэрия расторгла договоры аренды на земельные участки в зоне отдыха "Околица", которые 10 лет назад были заключены с Александром Бочкаревым.

Редакция "НИА Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Александра Бочкарева. Ему было 47 лет.