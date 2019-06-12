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Общество

Более 70 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю

17 июня 2019 11:36  [60] Общество

Более 70 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде за неделю с 10 по 14 июня 2019 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на заместителя главы города Леонида Самухина.

Из них 15 собственники демонтировали добровольно, 60 – силами МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Леонид Самухин отметил, что материалы в отношении несогласованных информационных конструкций были переданы в контролирующие органы для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

По Кодексу об административных правонарушениях за размещение незаконных рекламных конструкций юридическим лицам грозит штраф в размере от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.

После демонтажа рекламная конструкция будет на ответственном хранении в течение 30 дней. Собственник сможет забрать ее только после уплаты штрафа и возмещения затрат на демонтаж.

При этом, по информации департамента градостроительного развития и архитектуры, из 4 тысяч уже утвержденных мест для рекламных конструкций около 2 тысяч мест остаются вакантными. Департамент принимает предложения от всех желающих по внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций.

В департаменте напомнили, что карта размещения рекламных конструкция доступна на сайте.

Ранее сообщалось, что по инициативе мэра города Владимира Панова на базе МКУ "ГЦГиА" сформировано отдельное подразделение, которому поручено проводить выявление и демонтаж незаконных рекламных конструкций.

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