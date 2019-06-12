Организаторы "Том Сойер Феста" хотят создать в Нижнем Новгороде музей находок фестиваля

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Организаторы фестиваля "Том Сойер Феста" хотят создать в Нижнем Новгороде музей находок, которые волонтеры обнаружили в ходе реставраций зданий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили координаторы фестиваля.
Предполагается, что музей появиться в доме №18 на улице Короленко.
Координаторы пояснили, что решение о создании музея они приняли в связи с тем, что в настоящее время у них накопилось уже слишком много находок.
Например, в 2019 году во время разбора мусора в доме №22А на ул.Новой была обнаружена старинная икона Донской Богоматери, датируемая предположительно концом XIX – началом XX века. Еще волонтеры нашли дореволюционные стеклянные бутылки с этикетками.
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