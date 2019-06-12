Очередная девушка-подросток пропала в Нижегородской области Происшествия

Настя Носкова Фото: с сайта ПСО Рысь

Девушка-подросток пропала в Нижегородской области. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Настя Носкова (2002 года рождения) 7 июня примерно в 10:00 самовольно ушла из Вадского детского дома (ул.Почтовая) и после этого не выходила на связь.

Настя среднего телосложения, ее рост составляет 150-155 см, у девушки длинные рыжие волосы и темные глаза.

Одета Настя в синюю джинсовую куртку, черную футболку, синие джинсы, черные тапочки на белой подошве.

При себе у пропавшей есть синий рюкзак и мобильный телефон.

Особой приметой девушки является татуировка на левой щиколотке в виде Сатурна.

Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти подростка, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).

Напомним, что сейчас в Нижегородской области продолжается поиск двух несовершеннолетних девочек.

Одна из них - 13-летняя Мария Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде и после этого не выходила на связь с родственниками.

Еще одна пропавшая - 9-летняя Маша Люлина. Ее не могут найти с 20 августа прошлого года после того, как девочка вышла на прогулку около дома.