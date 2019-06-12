Глеб Никитин проверил благоустройство парка "Лебединый рай" в Выксе Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе рабочего визита в Выксу проверил благоустройство парка культуры и отдыха "Лебединый рай" с набережной Верхнего пруда, победившего во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды "Малые города и исторические поселения-2018". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Город получил грант в размере 100 млн рублей.

Конкурс состоялся в 2018 году. Нижегородское правительство по итогам голосования жителей определило 31 общественную территорию для первоочередного благоустройства. В перечень этих территорий и вошел парка "Лебединый рай".

"Задача администрации городского округа - максимально ответственно следить за реализацией проекта. Победа во всероссийском конкурсе - знак качества, и это доверие обязывает к тому, чтобы все работы выполнялись на высоком уровне. Парк "Лебединый рай" уже сегодня является центром общественной жизни города, а данные мероприятия позволят ещё больше насытить эту территорию смыслами, сделать парк местом развития интеллектуального потенциала города", - сказал в ходе проверки благоустройства парка Глеб Никитин.

"Всего в этом году работы пройдут в четырех городах региона, победивших в конкурсе 2018 года. В следующем году – еще в четырех. Вместе с мероприятиями национального проекта это позволит качественно изменить целые участки городской среды", - добавил губернатор.

Также Глеб Никитин поручил подключить к контролю за реализацией проекта местные активные сообщества и архитекторов.

Концепцию благоустройства выксунского парка культуры и отдыха "Лебединый рай" создала проектная группа "8 линий", а Институт развития городской среды Нижегородской области помогал администрации города с презентацией проекта на конкурс.

Парк "Лебединый рай" – центральное городское общественное пространство. Согласно концепции, парк делится на три зоны – истории, настоящего и будущего.

В зоне истории будут воссозданы малые архитектурные формы периода классицизма. В зоне настоящего расположатся детские разновозрастные площадки, а также места для отдыха, проведения мероприятий, культурно-просветительской и сервисной деятельности. В зоне будущего густая сеть тропинок и сосновая роща – здесь будет место для спортивных активностей или неспешных прогулок.

Напомним, в 2018 году четыре города Нижегородской области стали победителями всероссийского конкурса "Малые города и исторические поселения". Это Выкса, Саров, Арзамас и Семенов. Общая сумма, выделенная на их благоустройство в рамках конкурса - 325 млн рублей. В 2019 году от Нижегородской области победителями конкурса вновь стали 4 города. Это Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Общая сумма гранта в этот раз составила 249 млн рублей. К преображению этих общественных пространств приступят в 2020 году.