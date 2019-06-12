Шестнадцатилетняя Даша Кузнецова пропала в Вадском районе Нижегородской области

Даша Кузнецова
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Шестнадцатилетняя Даша Кузнецова пропала в с. Вад Вадского района Нижегородской области. Об этом сообщает ПСГ "Рысь".
Девочка не выходит на связь уже больше недели. 6 июня 2019 года около 11:00 она ушла из дома на ул. Юбилейная и пропала.
Приметы: среднее телосложение, рост 150-155 см, волосы короткие (прическа каре-каскад), серо-голубые глаза, шрам на переносице.
Даша Кузнецова была одета в спортивный костюм и кроссовки. У девочки с собой был мобильный телефон
Волонтеры просят всех, кто обладает информацией, которая поможет найти подростка, позвонить по телефонам 8 (831) 28-38-200 (волонтеры) или 102 (полиция).
Ранее сообщалось, что в с. Вад пропала еще одна девушка – Настя Носкова (2002 г.р.). 7 июня примерно в 10:00 она самовольно ушла из Вадского детского дома и после этого не выходила на связь.
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