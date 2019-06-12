Инфраструктуру парка около Утиного озера в Дзержинске создадут в 2019 году Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Инфраструктуру парка около Утиного озера в Дзержинске создадут в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время определен подрядчик для благоустройства территории около озера. 14 июня состоялся аукцион по выбору этой организации, победителем аукциона стало ООО "СМАРТ" (Москва). Заказчиком выступит МБУ "Город".

Сумма контракта составляет порядка 105 млн рублей. Основная доля средств поступит из федерального бюджета. Также проект софинансирует региональный бюджет. Доля участия городского бюджета составит 10% от стоимости всего проекта.

В 2019 году около Утиного озера создадут инфраструктуру парка – установят освещение, ограждения, проложат дорожки и т.д.. Все виды работ планируется завершить до октября. В следующем году планируется выстроить мостики и другие объекты. В парке будут предусмотрены зоны тихого отдыха, зоны для занятий спортом, игровые и детские площадки, места для кормления уток, площадки для выгула собак.

Напомним, благоустройство будет выполнено в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Проект благоустройства озера Утиное жители Дзержинска выбрали как один из приоритетных.